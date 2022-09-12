Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что всю неделю погода будет облачной с прояснениями, а дожди ожидаются практически ежедневно.

«Наиболее неблагоприятными днями по этому параметру станут среда и четверг. Но за счёт ночного климата температура выйдет на уровень нормы — +5…+8 °С в Москве и +3…+9 °С по области. Дневная температура — порядка +13…+15 °С, но в четверг, вполне вероятно, теплее на 2—3 °C», — сообщила Позднякова.

По её словам, погода в целом будет тёплая, но за счёт дождя может оказаться не очень комфортной.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Взглядом» отметила, что центр страны будет находиться под влиянием циклона, но с четверга на высотах изменится направленность воздушных потоков.