военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Короткая ссылка
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что всю неделю погода будет облачной с прояснениями, а дожди ожидаются практически ежедневно.

«Наиболее неблагоприятными днями по этому параметру станут среда и четверг. Но за счёт ночного климата температура выйдет на уровень нормы — +5…+8 °С в Москве и +3…+9 °С по области. Дневная температура — порядка +13…+15 °С, но в четверг, вполне вероятно, теплее на 2—3 °C», — сообщила Позднякова.

По её словам, погода в целом будет тёплая, но за счёт дождя может оказаться не очень комфортной.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Взглядом» отметила, что центр страны будет находиться под влиянием циклона, но с четверга на высотах изменится направленность воздушных потоков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить