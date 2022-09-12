Актёр Стеклов рассказал об идее новой спортивной драмы «Начни сначала»

Актёр Владимир Стеклов накануне премьеры новой спортивной драмы «Начни сначала» рассказал о сюжете картины и своей роли отца бывшего тренера сборной России по регби.

По сюжету фильма главный тренер сборной России по регби возвращается в родной город, где становится обычным физруком и собирает команду.

Это история непростых человеческих судеб, заявил актёр в разговоре с «Российской газетой».

«Но здесь всё-таки сам спорт, действительно, не главное. Главное — преодоление самого себя и тех жизненных коллизий, которые встречаются на твоём жизненном пути. Этот фильм о семье и большой дружбе, которая в результате перерастает в крепкую любовь между отцом и сыном», — рассказал Стеклов.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.