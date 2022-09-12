военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В трёх районах Приморья объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Хинамнор»

Короткая ссылка
Из-за угрозы подтопления в связи с тайфуном «Хинамнор» в трёх районах Приморья объявили штормовое предупреждение.
В трёх районах Приморья объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Хинамнор»
  • © ГУ МЧС России по Приморскому краю

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в реке Уссури в Лесозаводском городском округе 13—14 сентября, в Дальнереченском районе у Графского 16 сентября, в Пожарском районе у Тарташевки 18 сентября ожидается подъём воды до опасных отметок.

«Также существует угроза затопления сельхозугодий, участков дорог местного значения, подтопления населённых пунктов, подтопления и разрушения низководных мостов, дамб», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о смерти трёх человек в результате тайфуна «Хинамнор» в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить