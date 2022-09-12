В трёх районах Приморья объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Хинамнор»

Из-за угрозы подтопления в связи с тайфуном «Хинамнор» в трёх районах Приморья объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в реке Уссури в Лесозаводском городском округе 13—14 сентября, в Дальнереченском районе у Графского 16 сентября, в Пожарском районе у Тарташевки 18 сентября ожидается подъём воды до опасных отметок.

«Также существует угроза затопления сельхозугодий, участков дорог местного значения, подтопления населённых пунктов, подтопления и разрушения низководных мостов, дамб», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о смерти трёх человек в результате тайфуна «Хинамнор» в регионе.