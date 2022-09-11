Умер советский и российский режиссёр и кинооператор Александр Полынников

Советский и российский режиссёр и кинооператор Александр Полынников скончался в Москве в возрасте 81 года.

Об этом ТАСС сообщила его жена, актриса Анна Назарьева.

Отмечается, что он умер 8 сентября, прощание с ним состоится 12 сентября.

«8 сентября его не стало. Завтра прощание, Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42», — рассказала Назарьева.

По словам собеседницы агентства, Полынников умер в результате онкологического заболевания, последние дни кинематографист находился в реанимации.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года.