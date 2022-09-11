Умер советский и российский режиссёр и кинооператор Александр Полынников
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила его жена, актриса Анна Назарьева.
Отмечается, что он умер 8 сентября, прощание с ним состоится 12 сентября.
«8 сентября его не стало. Завтра прощание, Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42», — рассказала Назарьева.
По словам собеседницы агентства, Полынников умер в результате онкологического заболевания, последние дни кинематографист находился в реанимации.
Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года.