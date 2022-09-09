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В Театре Наций рассказали о премьерах нового сезона

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Худрук Театра Наций Евгений Миронов рассказал о премьерах нового сезона.
В Театре Наций рассказали о премьерах нового сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Первой премьерой станет спектакль Марата Гацалова «Саша, привет!» по роману-антиутопии Дмитрия Данилова в сентябре.

Юрий Бутусов поставит абсурдистскую трагикомедию Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Премьера запланирована на май.

Режиссёр Андрей Прикотенко в июне выпустит «Мадам Бовари», а режиссёр Данил Чащин представит в ноябре спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?».

Кроме того, на малой сцене в январе выйдет «Terminal 3» по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена в постановке Никиты Кобелева.

В марте Светлана Землякова представит спектакль по повести Юрия Трифонова «Предварительные итоги».

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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