В Театре Наций рассказали о премьерах нового сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Первой премьерой станет спектакль Марата Гацалова «Саша, привет!» по роману-антиутопии Дмитрия Данилова в сентябре.
Юрий Бутусов поставит абсурдистскую трагикомедию Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Премьера запланирована на май.
Режиссёр Андрей Прикотенко в июне выпустит «Мадам Бовари», а режиссёр Данил Чащин представит в ноябре спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?».
Кроме того, на малой сцене в январе выйдет «Terminal 3» по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена в постановке Никиты Кобелева.
В марте Светлана Землякова представит спектакль по повести Юрия Трифонова «Предварительные итоги».
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.