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В Нижегородской области чрезвычайная пожароопасность лесов продлится до 14 сентября

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В Нижегородской области с 10 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов.
В Нижегородской области чрезвычайная пожароопасность лесов продлится до 14 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

«Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Там добавили, что при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников необходимо соблюдать запрет на посещение этих территорий.

В августе телеканал «360» сообщал, что министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.

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