В Нижегородской области чрезвычайная пожароопасность лесов продлится до 14 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
«Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.
Там добавили, что при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников необходимо соблюдать запрет на посещение этих территорий.
В августе телеканал «360» сообщал, что министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.