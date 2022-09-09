В Нижегородской области чрезвычайная пожароопасность лесов продлится до 14 сентября

В Нижегородской области с 10 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

«Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Там добавили, что при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников необходимо соблюдать запрет на посещение этих территорий.

В августе телеканал «360» сообщал, что министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.