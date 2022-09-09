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Фестиваль памяти скрипача Олега Лундстрема пройдёт в Забайкалье осенью

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Художественный руководитель фестиваля Олега Лундстрема скрипач Пётр Лундстрем рассказал, что в период с 20 сентября по 12 ноября более 20 концертов, посвящённых памяти знаменитого джазмена, пройдет в Чите и других городах Забайкальского края.
Фестиваль памяти скрипача Олега Лундстрема пройдёт в Забайкалье осенью
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Известиями» он отметил, что в регионе состоится крупный культурный форум, посвящённый всем граням личности Олега Лундстрема.

Ожидается три блока: джаз, классика и театр. В рамках мероприятия выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, а также молодое поколение музыкантов.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.

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