На площадке ВЭФ обсудили состояние кинематографа в северо-восточных регионах России

На площадке Восточного экономического форума прошла сессия «Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии». Участники обсудили состояние кинематографа в северо-восточных регионах России, а также спрогнозировали будущее индустрии на ближайшие годы в стране в целом.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Одной из основных тем стало продвижение российского и прежде всего регионального кино. Свои предложения внесла генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, рассказавшая о потенциале, которым в этом вопросе обладает радио.

«Каждый год «Русская Медиагруппа» поддерживает порядка десяти российских блокбастеров. И сегодня мы готовы активно включиться в поддержку и продвижение регионального кино», — отметила она.

Со своей стороны, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева сказала, что развитие кино в регионе — это взаимодействие общественности, власти и фондов поддержки, а средства, вложенные в съёмки, — это не только прибыль в бюджет, но и новые рабочие места, развитие предпринимательства.