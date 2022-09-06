В Татарстане продлили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности лесов, которая сохранится на территории республики до 9 сентября.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Такое штормовое предупреждение в республике продлевают в пятый раз. Впервые его продлили 4 августа, далее — 10, 19 и 29 августа.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в Москве в День города, который будут отмечать 10 и 11 сентября, установится тёплая погода с дневными температурами +12...+17 °С.