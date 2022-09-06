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Международный фестиваль классической музыки стартовал в Иркутске

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В Иркутске открылся 17-й Международный фестиваль классической музыки.
Международный фестиваль классической музыки стартовал в Иркутске
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa / EyeEm

На сцену театра имени Николая Загурского, а также областной филармонии выйдут почти 400 музыкантов, передаёт ОТР.

За 10 дней артисты дадут 14 концертов. Перед зрителями выступят как исполнители с мировым именем, так и молодые таланты.

Отмечается, что Иркутск не случайно выбрали местом проведения мероприятия. Это родной город Дениса Мацуева — основателя музыкального фестиваля.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.

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