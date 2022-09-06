Прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дар дому-музею поэтессы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Портрет был создан в Коктебеле летом 1913 года. Это единственный известный портрет маслом, написанный при жизни Цветаевой.
Посетители музея смогут увидеть произведение с 1 сентября.
Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.