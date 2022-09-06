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Прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дар дому-музею поэтессы

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Столичный Дом-музей Марины Цветаевой в год 130-летия поэтессы получил в дар её уникальный портрет кисти Магды Нахман.
Прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дар дому-музею поэтессы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Портрет был создан в Коктебеле летом 1913 года. Это единственный известный портрет маслом, написанный при жизни Цветаевой.

Посетители музея смогут увидеть произведение с 1 сентября.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.

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