Прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дар дому-музею поэтессы

Столичный Дом-музей Марины Цветаевой в год 130-летия поэтессы получил в дар её уникальный портрет кисти Магды Нахман.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Портрет был создан в Коктебеле летом 1913 года. Это единственный известный портрет маслом, написанный при жизни Цветаевой.

Посетители музея смогут увидеть произведение с 1 сентября.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.