В Самарской области пройдёт международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век»

Международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век» пройдёт с 23 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти.

Об этом сообщает volga.news. Программа включает балетные спектакли, оперетты, симфонические и камерные концерты, образовательные программы. В частности, запланирована премьера современной постановки оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черёмушки». Также народный артист России Сергей Маковецкий прочитает отрывки из писем композитора. Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.