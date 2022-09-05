В Москве пройдёт экологическая акция «Листопад добрых дел»

В столице состоится экологическая акция «Листопад добрых дел». Её инициаторами выступили специалисты Мосприроды.

«C 6 сентября по 31 октября каждый может сделать добрые дела для природы родного города: подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, искусственные гнездовья, собрать лесные гостинцы для животных, навести порядок на природных территориях», — цитирует НТВ сообщение ведомства.

Корм для животных и сделанные кормушки будут принимать в столичных экоцентрах.

Ранее НСН сообщала, как в Москве помогают диким птицам адаптироваться в период вскармливания потомства к зачастую непривычным погодным условиям.