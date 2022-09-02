Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Николаев
- © Кадр из телесериала «Принцип Хабарова»
«Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра
Сергей Николаев... Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев… Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Сергея», — говорится в сообщении группы театра во «ВКонтакте».
Об обстоятельствах смерти Николаева не сообщается.
Прощание с артистом состоится 5 сентября в 12:00 в «Комедиантах» по адресу: Лиговский пр., 44. В 14:00 — отпевание во Владимирском соборе.
Ранее сообщалось о смерти Анатолия Долженкова, автора стихов к песням первого альбома Григория Лепса, в том числе «Натали» и «Я слушал дождь».