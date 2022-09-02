Певец Шуфутинский даст концерт в Москве 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский даст концерт в Государственном Кремлёвском дворце 3 сентября. Выбор даты связан с названием одного из главных хитов исполнителя.

«В этот раз концерт будет в Кремле, и билетов давно нет, полный аншлаг. Но мы не садимся по этому поводу за стол и не наливаем бокалы. Кроме того, у меня много друзей, у которых 3 сентября день рождения. Даже один из моих внуков родился 3 сентября. Так что есть кого поздравить, кроме песни», — отметил Шуфутинский в беседе с «Известиями».

Как признался музыкант, он всегда исполняет шлягер «Третье сентября», потому что знает, что ради этой песни многие и приходят на концерт.

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