Тобольский музей-заповедник принял 360 тысяч посетителей за лето

Тобольский музей-заповедник принял почти 360 тыс. посетителей за июнь — август 2022 года.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Гости могли ознакомиться с постоянными и временными экспозициями и выставочными проектами, принять участие в экскурсиях и мастер-классах, различных тематических мероприятиях.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.