В Подмосковье продлили фестиваль фильмов Андрея Кончаловского

В Московской области продлили фестиваль фильмов Андрея Кончаловского на сентябрь.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В августе показы проводились в парках и скверах. Теперь киновечера будут организованы в домах культуры, библиотеках, музеях и досуговых центрах.

Программа включает фильмы «Глянец», «Первый учитель», «Дом дураков», «Дядя Ваня», «Курочка Ряба», «Дорогие товарищи!», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Дворянское гнездо» и другие.

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».