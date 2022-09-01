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В ХМАО предупредили о похолодании до -1 °С и усилении ветра до 18 м/с

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В Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили об ухудшении погоды.
В ХМАО предупредили о похолодании до -1 °С и усилении ветра до 18 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«2 сентября местами кратковременный дождь, днём в северо-западных районах сильный дождь. Ветер восточных направлений, местами порывы 15—18 м/с. Температура воздуха ночью — +6...+11 °С, при прояснениях — -1...+4 °С, днём — +12...+17 °С», — заявили синоптики.

В субботу, 3 сентября, местами возможен кратковременный дождь, ночью на севере сильный дождь. Местами порывы ветра составят 15—18 м/с.

Температура воздуха ночью — +9...+14 °С, про прояснениях — до нуля, днём — +14...+19 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с сайтом «Москва 24» предупредил о заморозках в столичном регионе.

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