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Метеоролог объяснила смену погоды изменением воздушных потоков над Европейской Россией

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Анастасия Румянцева
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в ближайшие дни в столичном регионе.
Метеоролог объяснила смену погоды изменением воздушных потоков над Европейской Россией
  • РИА Новости

«На смену жаркой погоде пришла прохладная. Это связано с тем, что изменились воздушные потоки над Европейской Россией. Если жаркую погоду удерживал антициклон южного происхождения, связанный с субтропиками, то теперь мы будем находиться под влиянием полярной ложбины. И в её области будет продолжаться заток более холодного воздуха из северных широт», — пояснила метеоролог.

Кроме того, как рассказала Макарова, в среднем в ближайшие пять дней будет «отставание» от температурной нормы на 2—3 °С.

Эксперт отметила, что погода будет облачной, местами прогнозируются небольшие дожди.

«Погода будет ветреной. В пятницу прохладный день — +12...+14 °С, максимальная температура — +10...+15 °С. В субботу — +15...+17 °С, воскресенье — даже +16...+18 °С», — заявила специалист.

По её словам, ночи станут прохладными. Она также предупредила, что в ночь на воскресенье местами по области возможны даже слабые заморозки до -1 °С.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за вероятности пожаров.

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