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В Подмосковье проработают допмеры мониторинга леса на фоне пожаров

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В Московской области проработают дополнительные меры мониторинга лесов на фоне пожаров.
В Подмосковье проработают допмеры мониторинга леса на фоне пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не могу не сказать слова благодарности в адрес спасателей и пожарной службы. Лето, особенно в последние две-три недели, в самый жаркий август, доставило очень серьёзные хлопоты и жителям, и пожарным», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании с силовыми структурами.

Как отметил глава региона, несмотря на приближение осени, нужно заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования.

«Сейчас наша задача — в следующем периоде предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом. И не допускать каких-либо отклонений по безопасности жизни в регионе», — добавил Воробьёв.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.

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