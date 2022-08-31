В Подмосковье проработают допмеры мониторинга леса на фоне пожаров

В Московской области проработают дополнительные меры мониторинга лесов на фоне пожаров.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не могу не сказать слова благодарности в адрес спасателей и пожарной службы. Лето, особенно в последние две-три недели, в самый жаркий август, доставило очень серьёзные хлопоты и жителям, и пожарным», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании с силовыми структурами.

Как отметил глава региона, несмотря на приближение осени, нужно заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования.

«Сейчас наша задача — в следующем периоде предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом. И не допускать каких-либо отклонений по безопасности жизни в регионе», — добавил Воробьёв.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.