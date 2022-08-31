Синоптик Тишковец: на севере европейской части России 1 сентября может выпасть снег
- РИА Новости
В интервью радио Sputnik Тишковец рассказал, что 1 сентября произойдёт резкая смена погоды.
«1 сентября на европейской территории России (правда, это больше относится к Русскому Северу) в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдёт на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей», — отметил Тишковец.
При этом в Центральной России снега в начале сентября не ожидается, но погода ухудшится.
Температура 1 сентября ночью снизится до +5...+10 °С, 2 сентября утром ожидается +2...+7 °С, а 3 сентября ночью температура составит +1...+6 °С.
Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в сентябре.