Синоптик Тишковец: на севере европейской части России 1 сентября может выпасть снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на севере европейской части России 1 сентября может выпасть снег.

В интервью радио Sputnik Тишковец рассказал, что 1 сентября произойдёт резкая смена погоды.

«1 сентября на европейской территории России (правда, это больше относится к Русскому Северу) в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдёт на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей», — отметил Тишковец.

При этом в Центральной России снега в начале сентября не ожидается, но погода ухудшится.

Температура 1 сентября ночью снизится до +5...+10 °С, 2 сентября утром ожидается +2...+7 °С, а 3 сентября ночью температура составит +1...+6 °С.

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