В Татарстане вновь ввели ограничения на посещение лесов

В Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление республиканского кабмина.

Ограничения введены для территорий лесного фонда в границах ряда лесничеств, в том числе Агрызского, Аксубаевского, Бугульминского, Елабужского, Камского, Мамадышского, Нижнекамского и Черемшанского.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24» заявила, что к концу недели температура в столице может достигнуть отметки +10 °С в утренние часы.