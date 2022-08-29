военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Татарстане вновь ввели ограничения на посещение лесов

Короткая ссылка
В Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление республиканского кабмина.

Ограничения введены для территорий лесного фонда в границах ряда лесничеств, в том числе Агрызского, Аксубаевского, Бугульминского, Елабужского, Камского, Мамадышского, Нижнекамского и Черемшанского.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24» заявила, что к концу недели температура в столице может достигнуть отметки +10 °С в утренние часы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить