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Александр Збруев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Ленкоме»

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Народный артист РСФСР Александр Збруев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в театре «Ленком».
Александр Збруев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Ленкоме»
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Настроение… Есть банальная фраза: надежда умирает последней. Но не хочется сейчас об этом говорить. «Ленкому» предстоят перемены. К чему они приведут, пока не знаю. Когда начнётся сезон, тогда и будет понятно, что к чему», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По словам Збруева, он уже ознакомился с отзывами на спектакли Алексея Франдетти, нового главного режиссёра «Ленкома».

«Поживём — увидим. Когда в театр Ленинского комсомола пришёл Марк Захаров, никто не думал, что его творческие поиски приведут к постановке рок-оперы «Юнона и Авось». Хотя даже в первых постановках Захарова явственно звучала их музыкальность. И всё же это всегда был драматический театр. Хотелось бы, чтобы творческие интересы Алексея Франдетти совпали с желаниями артистов «Ленкома», — заключил Збруев.

Ранее режиссёр, худрук Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев в беседе со «Взглядом» высказался о роли современного театра.

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