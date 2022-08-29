Музей-заповедник «Гатчина» перейдёт на зимний график с сентября

Государственный музей-заповедник «Гатчина» перейдёт на зимний график с 1 сентября.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Гатчинский и Приоратский дворцы будут доступны с 10:00 до 18:00, кассы — до 17:00.

Понедельник — выходной день у Гатчинского дворца, понедельник и вторник — у Приоратского.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.