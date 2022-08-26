Петербургский Театр эстрады откроет новый сезон 16 сентября
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра.
Режиссёр — Илья Архипов. Остапа Бендера сыграет Станислав Никитин.
Также в планах театра отметить юбилей актёра и режиссёра Андрея Носкова. На 19 сентября готовится праздничная программа.
Ранее режиссёр, худрук Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев в беседе со «Взглядом» высказался о понятии современного театра.