Петербургский Театр эстрады откроет новый сезон 16 сентября

Петербургский Театр эстрады имени Аркадия Райкина откроет новый сезон 16 сентября. Зрителям представят премьеру музыкальной комедии «12 стульев. Фрик-кабаре».

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра.

Режиссёр — Илья Архипов. Остапа Бендера сыграет Станислав Никитин.

Также в планах театра отметить юбилей актёра и режиссёра Андрея Носкова. На 19 сентября готовится праздничная программа.

Ранее режиссёр, худрук Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев в беседе со «Взглядом» высказался о понятии современного театра.