Подмосковье примет участие в акции «Ночь кино»
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
«Ежегодное масштабное культурное событие лета — всероссийская акция «Ночь кино» — в этом году пройдёт в День российского кино. Подмосковье принимает участие в акции седьмой год подряд», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, в 52 городских округах будут работать 253 площадки. Там можно будет увидеть спортивную драму «Чемпион мира», комедию «Пара из будущего» и приключенческое фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы».
Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».