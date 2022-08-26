Подмосковье примет участие в акции «Ночь кино»

Московская область примет участие в акции «Ночь кино».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Ежегодное масштабное культурное событие лета — всероссийская акция «Ночь кино» — в этом году пройдёт в День российского кино. Подмосковье принимает участие в акции седьмой год подряд», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, в 52 городских округах будут работать 253 площадки. Там можно будет увидеть спортивную драму «Чемпион мира», комедию «Пара из будущего» и приключенческое фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».