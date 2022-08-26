Синоптик Шувалов спрогнозировал уход аномальной жары в Москве с началом осени

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал аномальную жару в Москве.

«Август оказался чересчур жаркий и сухой, потому что в Москве количество выпавших осадков не превышает 5% от месячной нормы. И если 31 августа, может быть, дожди ещё поправят эту ситуацию, то до 31 августа нам ждать их не придётся», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, после воскресенья ожидается небольшое снижение температуры и роза ветров, возможно, поменяется на юго-западную.

Ранее Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.