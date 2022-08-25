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Умер американский актёр Джо Тата

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Американский актёр Джо Тата скончался на 86-м году жизни.
Умер американский актёр Джо Тата
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом в своих соцсетях рассказал его коллега по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Иан Эндрю Зиринг.

«За последние несколько месяцев мы потеряли Джессику Кляйн, одного из самых преуспевающих сценаристов и продюсеров «90210», Дениз Дауз, сыгравшую миссис Тизли. А теперь я с большой грустью сообщаю, что скончался Джо И. Тата», — написал он.

Ранее сообщалось, что американский актёр Ленни фон Долен скончался на 64-м году жизни.

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