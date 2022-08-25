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Метеоролог Шувалов пообещал дожди в Москве на 1 сентября

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале сентября.
Метеоролог Шувалов пообещал дожди в Москве на 1 сентября
  • РИА Новости

«Подойдёт фронт с северо-запада, который принесёт прохладу и дожди. 29 и 30 августа будет +27...+29 °С, а уже со среды снижение температуры станет более заметным. Так, 1 и 2 сентября будет около +20 °С, пройдут сильные дожди», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в Ивановской, Рязанской и Владимирской областях погода меняться будет так же, как в Москве.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.

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