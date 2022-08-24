В Москве умер актёр Максим Пинскер

Актёр Максим Пинскер скончался в возрасте 58 лет. Об этом ТАСС сообщила его бывшая супруга Ирина Пинскер.

«(Максима не стало. — RT) сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло», — рассказал она.

По словам Ирины Пинскер, актёр умер в больнице в Москве.

Актёр известен по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак» и «Тяжеловес».

20 августа стало известно, что актёр и кукловод Сергей Григорьев скончался на 65-м году жизни в Израиле. В частности, он известен тем, что озвучивал Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».