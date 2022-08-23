В Пермском крае ввели ограничение на посещение лесов

В Пермском крае с 23 до 26 августа ввели ограничение на посещение лесов из-за жары и высокого класса пожарной опасности.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт краевого Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

«Продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств. На обозначенных территориях установился четвёртый класс пожарной опасности», — говорится в сообщении министерства.

Жителям региона запрещается разводить костры на прилегающих к лесу территориях, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы в населённых пунктах.

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