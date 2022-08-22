Фестиваль памяти Довлатова состоится в Петербурге в сентябре

Фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» состоится в Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

В 2022 году фестиваль посвятят ленинградским очагам непарадной культуры 1960—1970-х годов.

Программа включает более 40 мероприятий, в том числе кинопоказы, лекции, спектакли и концерты, а также тематические экскурсии, мастер-классы, чтения, квесты.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.