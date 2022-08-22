В Удмуртии появится Совет по вопросам ответственного обращения с животными
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
В задачи совета будет входить разработка проектов документов, направленных на решение выявленных проблем.
Председателем совета стала зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.