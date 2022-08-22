военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Удмуртии появится Совет по вопросам ответственного обращения с животными

Короткая ссылка
В Удмуртии появится Совет при правительстве республики по вопросам ответственного обращения с животными. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального кабмина Ярослав Семёнов.
В Удмуртии появится Совет по вопросам ответственного обращения с животными
  • Gettyimages.ru
  • © John P Kelly

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В задачи совета будет входить разработка проектов документов, направленных на решение выявленных проблем.

Председателем совета стала зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить