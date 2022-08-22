В Удмуртии появится Совет по вопросам ответственного обращения с животными

В Удмуртии появится Совет при правительстве республики по вопросам ответственного обращения с животными. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального кабмина Ярослав Семёнов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В задачи совета будет входить разработка проектов документов, направленных на решение выявленных проблем.

Председателем совета стала зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.