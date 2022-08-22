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Кинолог Уражевский рассказал, как защитить собак во время смога

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как защитить собак во время смога.
Кинолог Уражевский рассказал, как защитить собак во время смога
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Barysenka / EyeEm

«Если есть возможность уехать за город, на дачу — это лучшая идея. Если такой возможности нет, то на двери и окна в квартире следует вешать смоченные водой тряпки. Это помогает сдерживать смог и делает воздух в помещении более влажным», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, не стоит оставлять животных дома одних с закрытыми окнами, если они выходят на солнечную сторону.

«У питомцев должен быть доступ к прохладной воде. Им периодически можно смачивать водой шерсть и лапы», — считает Уражевский.

Гулять с собаками желательно или на рассвете, или после захода солнца.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.

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