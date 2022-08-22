Кинолог Уражевский рассказал, как защитить собак во время смога

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как защитить собак во время смога.

«Если есть возможность уехать за город, на дачу — это лучшая идея. Если такой возможности нет, то на двери и окна в квартире следует вешать смоченные водой тряпки. Это помогает сдерживать смог и делает воздух в помещении более влажным», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, не стоит оставлять животных дома одних с закрытыми окнами, если они выходят на солнечную сторону.

«У питомцев должен быть доступ к прохладной воде. Им периодически можно смачивать водой шерсть и лапы», — считает Уражевский.

Гулять с собаками желательно или на рассвете, или после захода солнца.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров в условиях очень сухой погоды, которая отмечена в августе впервые с начала XXI века.