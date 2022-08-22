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В Петербурге создали посвящённый блокаде экскурсионный маршрут

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В Санкт-Петербурге создали экскурсионный маршрут, посвящённый блокаде. Он соединит выставки в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда и в народном музее школы №235 им. Д. Д. Шостаковича.
В Петербурге создали посвящённый блокаде экскурсионный маршрут
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Обе выставки посвящены премьере исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде.

«Для нашего города это практически первый такого уровня межмузейный проект, рассчитанный на несколько месяцев. Подразумевается, что посетители сначала приходят к нам на нашу выставку «Симфония звучит…», созданную, кстати, в необычном жанре — в виде радиоспектакля, а после её осмотра садятся в автобус и отправляются на набережную реки Пряжки, где находится школьный музей, в котором их ожидает экскурсия», — заявил специалист научно-просветительского отдела Музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.

По его словам, по пути следования автобуса посетители услышат рассказ о том, как зимой и в начале 1942 года в городе работали различные учреждения.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Петербурге в августе состоялась акция «Лучи Победы».

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