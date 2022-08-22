В ЯНАО ожидается дождливая неделя

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается дождливая неделя.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

«Во вторник, 23 августа, будет наблюдаться переменная облачность. Днём температура воздуха достигнет +27 °С. Местами небольшой дождь. Ветер достигнет 12 м/с», — заявили синоптики.

В среду, 24 августа, будет до +25 °С, грозы и местами небольшой дождь.

К четвергу температура воздуха снизится до +19 °С.

«Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Порывы ветра местами достигнут 20 м/с», — отмечается в прогнозе.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.