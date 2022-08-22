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Вильфанд прогнозирует длительный бархатный сезон в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует длительный бархатный сезон в стране в этом году. Об этом сообщил ТАСС.
Вильфанд прогнозирует длительный бархатный сезон в России
  • РИА Новости

По его словам, температура воды на востоке Чёрного моря составляет +25...+26 °С, а в Сочи и Анапе — +28 °С.

Он отметил, что это температура экваториальных вод и для России такое — редкость.

Вильфанд добавил, что в Калининградской области также «фантастически высокая температура воды — +24 °С».

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — сказал он.

Синоптик прогнозирует, что в текущем году бархатный сезон завершится не ранее первой декады октября. 

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в разговоре с «Радио 1» рассказал об особенностях августовской жары.

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