Вильфанд прогнозирует длительный бархатный сезон в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует длительный бархатный сезон в стране в этом году. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, температура воды на востоке Чёрного моря составляет +25...+26 °С, а в Сочи и Анапе — +28 °С.

Он отметил, что это температура экваториальных вод и для России такое — редкость.

Вильфанд добавил, что в Калининградской области также «фантастически высокая температура воды — +24 °С».

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — сказал он.

Синоптик прогнозирует, что в текущем году бархатный сезон завершится не ранее первой декады октября.

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