Вильфанд прогнозирует длительный бархатный сезон в России
- РИА Новости
По его словам, температура воды на востоке Чёрного моря составляет +25...+26 °С, а в Сочи и Анапе — +28 °С.
Он отметил, что это температура экваториальных вод и для России такое — редкость.
Вильфанд добавил, что в Калининградской области также «фантастически высокая температура воды — +24 °С».
«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — сказал он.
Синоптик прогнозирует, что в текущем году бархатный сезон завершится не ранее первой декады октября.
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