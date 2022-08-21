Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
«Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, её искренне любил весь коллектив», — говорится в сообщении театра.
Адашевская родилась в 1927 году в Ленинграде в семье знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени Пушкина Константина Адашевского.
Первой ролью актрисы была Зина в спектакле «У нас на земле» (1948).
Одними из самых важных её работ стали Степанида в «Мещанах» (1947), Марджори в спектакле «Снежок» (1949), Смеральдина в «Слуге двух господ» (1953), Глория в «Синьор Марио пишет комедию» (1958), а также ряд других.
В знаменитом спектакле «Идиот» (1957) Адашевская была партнёршей по сцене Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной, Эмилии Поповой.