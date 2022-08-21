Жители Забайкалья почувствовали землетрясение в Бурятии

В Забайкальском крае жители смогли почувствовать землетрясение, которое произошло в Бурятии, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Жители Забайкалья ощутили землетрясение, произошедшее в Бурятии. 21 августа в 12:12 поступила информация о том, что в разных районах города Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших в результате сейсмособытия нет, информации о разрушениях среди объектов инфраструктуры или жилых домов к настоящему времени не поступало.

Ранее стало известно, что в Иркутской области зафиксировано землетрясение магнитудой 8,3.