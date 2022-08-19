Вильфанд пообещал неустойчивую погоду на юге России в ближайшие дни
- РИА Новости
«В течение ближайших дней в южных регионах европейской части России неустойчивая погода будет продолжаться. Нельзя сказать, что это необычная ситуация, так как именно в августе над востоком Чёрного моря наблюдается максимальное количество смерчеопасных ситуаций», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в большинстве случаев смерчи формируются над морем, быстро проходят небольшое расстояние и распадаются без выхода на сушу.
Как пояснил Вильфанд, это связано с тем, что именно в августе максимально прогревается поверхность воды и возникает неустойчивость в атмосфере.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в разговоре с «Радио 1» рассказал об особенностях августовской жары.