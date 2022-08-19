В ХМАО прогнозируют усиление ветра в выходные

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) прогнозируют усиление ветра и дождь.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«20 августа в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6—13 м/с. Температура ночью — +11...+16 °С, в восточных районах — +1...+6 °С, днём — +15...+20 °С», — заявили синоптики.

В воскресенье, 21 августа, ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер — 6—11 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днём — +15...+20 °С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в разговоре с «Радио 1» рассказал об особенностях августовской жары.