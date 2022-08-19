В Госдуме оценили возможность реставрации дома Янки Дягилевой в Новосибирске, который признали объектом культурного наследия регионального значения.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко рассказала, что информации о состоянии дома на данный момент нет.

«Если этот дом признан памятником регионального значения, то ремонтировать его должны местные власти региона. Если он признан памятником федерального значения, то ремонтироваться он будет за федеральные деньги. Он должен быть как минимум законсервирован, если находится в плохом состоянии, это однозначно. А дальше надо делать проект реставрации и оценивать, во что это обойдётся и бюджет какого уровня будет это оплачивать», — пояснила Драпеко.

Как сообщается, здание внесли в охраняемый законом реестр благодаря поклонникам исполнительницы.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщило, что два доходных дома в Москве взяты под охрану государства как объекты культурного наследия.