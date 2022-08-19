В Казани прошла церемония открытия Дней культуры Белоруссии

В Казани впервые открылись Дни культуры Белоруссии.

Празднование началось с гала-концерта, передаёт ОТР.

На сцене театра имени Качалова выступили более ста музыкантов и танцоров.

Белорусским народным песням в программе посвящён отдельный концерт. Перед зрителями выступит национальный академический хор республики и ансамбль «Хотиславяне».

Также в городе откроют выставку белорусского рушника.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.