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Синоптик Шувалов заявил, что следующая неделя в Москве станет самой жаркой за лето

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Метеоролог, климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе жителей столицы ждёт рекордная в этом году жара.
Синоптик Шувалов заявил, что следующая неделя в Москве станет самой жаркой за лето
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«У нас выше 30 °С в Москве было только два дня в июне, в июле четыре дня и в августе пока было три дня. Так что это будет самая жаркая неделя с самыми высокими температурами. Причём пять дней подряд от 30 до 33 °С!» — отметил метеоролог в беседе с НСН.

Он также добавил, что сочетание высокой температуры и отсутствия осадков накаляет пожароопасную обстановку в центральной России.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр Татарстана сообщало, что в республике установилась жаркая погода со среднесуточными температурами, которые превышают многолетние значения на 4—5 градусов. 

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