Синоптик Шувалов заявил, что следующая неделя в Москве станет самой жаркой за лето

Метеоролог, климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе жителей столицы ждёт рекордная в этом году жара.

«У нас выше 30 °С в Москве было только два дня в июне, в июле четыре дня и в августе пока было три дня. Так что это будет самая жаркая неделя с самыми высокими температурами. Причём пять дней подряд от 30 до 33 °С!» — отметил метеоролог в беседе с НСН.

Он также добавил, что сочетание высокой температуры и отсутствия осадков накаляет пожароопасную обстановку в центральной России.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр Татарстана сообщало, что в республике установилась жаркая погода со среднесуточными температурами, которые превышают многолетние значения на 4—5 градусов.