В «Русских сезонах» рассказали о востребованности российских артистов за рубежом
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В беседе с «Известиями» Лебедев сказал, что в гастрольных графиках артистов — концерты в Латинской Америке, Африке, Азии и в СНГ.
«Сегодня нам трудно поехать с выступлениями или организовать мероприятия, скажем, в Каннах. Но от этого русская культура точно не пострадает. А вот Канны уже поредели», — добавил он.
Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Экопоколение.РЭО» стали более 2300 человек.