В «Русских сезонах» рассказали о востребованности российских артистов за рубежом

Директор международного культурного проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев рассказал, в какие страны за пределами ЕС и США приглашают российских артистов.

В беседе с «Известиями» Лебедев сказал, что в гастрольных графиках артистов — концерты в Латинской Америке, Африке, Азии и в СНГ.

«Сегодня нам трудно поехать с выступлениями или организовать мероприятия, скажем, в Каннах. Но от этого русская культура точно не пострадает. А вот Канны уже поредели», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Экопоколение.РЭО» стали более 2300 человек.