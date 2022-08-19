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В «Русских сезонах» рассказали о востребованности российских артистов за рубежом

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Директор международного культурного проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев рассказал, в какие страны за пределами ЕС и США приглашают российских артистов.
В «Русских сезонах» рассказали о востребованности российских артистов за рубежом
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Göhrs / EyeEm

В беседе с «Известиями» Лебедев сказал, что в гастрольных графиках артистов — концерты в Латинской Америке, Африке, Азии и в СНГ.

«Сегодня нам трудно поехать с выступлениями или организовать мероприятия, скажем, в Каннах. Но от этого русская культура точно не пострадает. А вот Канны уже поредели», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Экопоколение.РЭО» стали более 2300 человек.

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