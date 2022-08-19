военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЯНАО со следующей недели ожидается улучшение погоды

Короткая ссылка
В ЯНАО со следующей недели ожидается значительное потепление, местами температура воздуха поднимется до +26 °С.
В ЯНАО со следующей недели ожидается улучшение погоды
  • Gettyimages.ru
  • © Taufik Ar Rifai / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В выходные дни максимальная температура воздуха в регионе составит +24 °С, ожидаются дожди и грозы, а уже в понедельник, 22 августа, температура поднимется до +26 °С.

Местами в округе ожидается небольшой дождь.

Ранее в разговоре с телеканалом «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго жаркая погода продержится в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить