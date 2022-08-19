В ЯНАО со следующей недели ожидается улучшение погоды

В ЯНАО со следующей недели ожидается значительное потепление, местами температура воздуха поднимется до +26 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В выходные дни максимальная температура воздуха в регионе составит +24 °С, ожидаются дожди и грозы, а уже в понедельник, 22 августа, температура поднимется до +26 °С.

Местами в округе ожидается небольшой дождь.

Ранее в разговоре с телеканалом «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго жаркая погода продержится в столице.