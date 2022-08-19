В ЯНАО со следующей недели ожидается улучшение погоды
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.
В выходные дни максимальная температура воздуха в регионе составит +24 °С, ожидаются дожди и грозы, а уже в понедельник, 22 августа, температура поднимется до +26 °С.
Местами в округе ожидается небольшой дождь.
Ранее в разговоре с телеканалом «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго жаркая погода продержится в столице.