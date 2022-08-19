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В Тюмени ожидается потепление с 20 августа

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Гидрометцентр Тюменской области сообщил, что с 20 августа жителей столицы региона ожидает потепление до +21 °С.
В Тюмени ожидается потепление с 20 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Donar / EyeEm

Об этом информирует URA.RU.

«В субботу, 20 августа, в Тюмени ожидается кратковременный дождь, облачно. Температура днём составит +21 °С, ночью опустится до +10 °С. Ветер северный, 3 м/с», — говорится в сообщении

По данным синоптиков, тёплая погода ожидается и в воскресенье, 21 августа: днем +20 °С, ночью +10 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН предупредил о пожарной опасности в Московской области на фоне жары.

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