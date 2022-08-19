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В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

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В районе Магри-Весёлое города Сочи возможно формирование смерчей до окончания суток 19 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в период шести — восьми часов 19 августа и до конца суток 19 августа на участке Магри-Весёлое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выхода смерча на сушу необходимо искать укрытие в какой-либо выемке или впадине.

В конце июня ФАН сообщало, что все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за формирования смерчей над морем. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города быть осторожными.

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