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Два доходных дома в Москве получили статус объектов культурного наследия

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Два доходных дома в Москве взяты под охрану государства как объекты культурного наследия.
Два доходных дома в Москве получили статус объектов культурного наследия
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Доходный дом купца Мальцева на Новой Басманной улице отличается уникальным лепным декором, его украшают аттик с лепниной и вензелем владельца, лепные барельефы растительного орнамента», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, дом на Земляном валу построен по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле эклектики. Фасады украшены лепным декором.

Как отметил Емельянов, оба здания имеют большую историческую ценность.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.

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