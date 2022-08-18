Два доходных дома в Москве получили статус объектов культурного наследия
- © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Доходный дом купца Мальцева на Новой Басманной улице отличается уникальным лепным декором, его украшают аттик с лепниной и вензелем владельца, лепные барельефы растительного орнамента», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, дом на Земляном валу построен по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле эклектики. Фасады украшены лепным декором.
Как отметил Емельянов, оба здания имеют большую историческую ценность.
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