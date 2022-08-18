Музеи Петергофа изменили режим работы из-за жары

Музеи и кассы Петергофа изменили режим работы с 18 августа из-за жары. Они будут закрываться на час раньше.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Как пояснили в культурном учреждении, внутри музеев должна поддерживаться определённая температура, а помещения не успевают охлаждаться из-за довольно высокого турпотока.

Посетить парки Петергофа можно по обычному расписанию. Они работают до 20:00.

Ранее URA.RU передавало, что в Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках до -3 °С 18 и 19 августа.